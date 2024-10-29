"Рух" взял реванш у "Карпат" и стал первым четвертьфиналистом Кубка Украины (видео)

"Желто-черные" отомстили "львам" за недавнее поражение в чемпионате Украины.

"Рух" обыграл "Карпаты" в напряженном матче 1/8 финала Кубка Украины сезона-2024/25. Поединок на "Арене Львов" завершился со счетом 1:0 .

Единственный и победный гол во львовском дерби "желто-черные" забили во втором тайме. На 78-й минуте Денис Пидгурский из-за пределов штрафной площадки точно пробил низом в левый угол.

Обзор матча "Рух" – "Карпаты"

Будет добавлен в скором времени.

Таким образом, "Рух" взял реванш у "Карпат" за поражение (0:1) в матче 10-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ), который состоялся 21 октября на "Арене Львов".

Остальные семь поединков 1/8 финала Кубка Украины запланированы на среду, 30 октября.

Четвертьфиналы и полуфиналы Кубка Украины-2024/25 состоятся 2 и 23 апреля 2025 года соответственно (базовые даты).

Финал Кубка Украины сезона-2024/2025 запланирован на 14 мая 2025 года. Место проведения решающего матча должен определить Исполком УАФ.

Действующим обладателем Кубка Украины является "Шахтер". В финальном поединке розыгрыша турнира сезона-2023/24 донецкий клуб победил полтавскую "Ворсклу" со счетом 2:1.

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