"Рух" за тайм уничтожил "Металлист 1925" и приблизился к зоне еврокубков (видео)

Почти всю вторую половину матча львовский клуб провел в меньшинстве.

"Рух" разгромил "Металлист 1925" в матче 21-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе "Левый берег" в Киевской области завершился со счетом 1:4 .

Еще до перерыва львовяне забили 4 гола в ворота харьковского клуба. Начало разгрома положил Анже-Фредди Плюмейн, который на 18-й минуте реализовал пенальти.

Через две минуты Илья Квасница укрепил преимущество "желто-черных". На 34-й минуте третий гол в ворота "Металлиста 1925" забил Денис Пидгурский. Прошло еще две минуты, и Плюмейн оформил дубль после передачи Алексея Сыча.

На старте второго тайма команда Виталия Пономарева осталась в меньшинстве – на 50-й минуте защитник львовского клуба Виталий Роман получил прямую красную карточку за грубое нарушение правил.

Однако даже численное преимущество не помогло подопечным Виктора Скрипника нивелировать отставание в четыре мяча. На 84-й минуте Максим Имереков забил гол престижа за харьковскую команду.

Обзор матча "Металлист 1925" – "Рух"

Таким образом, "Рух" одержал третью подряд победу в чемпионате Украины и с 36 очками занимает пятое место в турнирной таблице. Львовяне всего на три балла отстают от идущего на третьей позиции "Днепра-1".

"Металлист 1925" не выиграл ни одного из четырех матчей в 2024 году – три поражения и ничья. Команда Скрипника (16 пунктов) располагается на 13-й строчке в зоне переходных поединков за сохранение прописки в УПЛ.

В следующем туре чемпионата Украины, который состоится уже после международной паузы, "Рух" 1 апреля примет ЛНЗ, а "Металлист 1925" 29 марта сразится с "Зарей".

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