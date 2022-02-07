Рухнул, как подкошенный: Ярмоленко разозлил фанатов театральной симуляцией в Кубке Англии (видео)

Украинского футболиста в соцсетях жестко высмеяли болельщики.

Украинский вингер лондонского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко отметился курьезной симуляцией в матче 1/16 финала Кубка Англии, в котором "молотобойцам" противостоял представитель полупрофессиональной лиги "Киддерминстер".

На 81-й минуте встречи, когда команда Ярмоленко проигрывала 0:1, 32-летний украинец получил отличный шанс сравнять счет. Партнер по команде передачей нашел Андрея в штрафной соперников, однако тот не стал бить по воротам, а картинно упал на газон.

Ярмоленко схватился за голову и просил арбитра назначить пенальти, однако рефери не купился на симуляцию лидера сборной Украины.

Поступок Ярмоленко серьезно разозлил болельщиков лондонского клуба и представителей местных СМИ.

"Я не понимаю игрока. Он предпочел потенциальный пенальти вместо того, чтобы попытаться забить гол; Нужна трехматчевая дисквалификация, только так можно остановить подобное дерьмо", - возмутились фанаты в Twitter.

Журналист Генри Уинтер также взорвался критикой в адрес украинца.

"Ярмоленко стал автором одной из худших симуляций этого сезона. Имел шанс пробить, но он нырнул. И это против команды из шестого дивизиона. Бесстыжий", - написал Уинтер в Twitter.

К счастью для поклонников "молотобойцев", на первой компенсированной к основному времени минуте игру в овертайм перевел Деклан Райс. А в компенсированное время ко второму экстра-тайму "Вест Хэм" вырвал победу (2:1) и путевку в следующий раунд.

В нынешнем сезоне Ярмоленко провел 19 матчей за "молотобойцев" во всех турнирах, отличился одним голом. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Читайте также:

Грозит дисквалификация: Ярмоленко выдвинули обвинения в нелегальной рекламе букмекеров

Миколенко и Зинченко помогли своим командам с разгромом выйти в 1/8 финала Кубка Англии