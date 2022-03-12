"Руки прочь от Украины!": Усик запустил продажу линии одежды в поддержку пострадавших от войны

Украинский чемпион анонсировал масштабный проект.
Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик, ныне защищающий территориальную целостность Украины, решил помочь народу и финансово.
Боксер представил в Instagram футболки, средства от продажи которых будут направлены на поддержку страны в борьбе с российскими оккупантами.
"Руки прочь от Украины!. Мы создали лимитированную линию одежды для поддержки украинцев, которые находятся в опасности и нуждаются в экстренной помощи.
Вся прибыль будет пожертвована", — написал Усик.
Напомним, что национальная паралимпийская сборная, ныне выступающая на Паралимпийских играх-2022 в Пекине, выразила поддержку защитникам Украины во время российского вторжения.
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