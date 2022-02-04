Руководитель украинского футзала о полуфинале Чемпионата Европы: не думаю, что мы будем жать руки россиянам

Руководитель украинского футзала о полуфинале Чемпионата Европы: не думаю, что мы будем жать руки россиянам

На поединке ожидается аншлаг.

Президент Федерации футзала Украины Сергей Владыко прокомментировал предстоящий матч 1/2 финала Чемпионата Европы по футзалу между Украиной и Россией.

Своими мнениями руководитель поделился в интервью Meta-Ratings.

В частности, Владыко акцентировал свое внимание на том, что на этой игре ожидается ажиотаж.

"Конечно, чемпионат пользуется популярностью среди болельщиков. Что касается будущего полуфинала, то, конечно, больший ажиотаж сейчас уже не здесь в Нидерландах, а в Украине. Конечно. Наша квота в 100 билетов была реализована. Так что, без поддержки на трибунах наши футзалисты не будут. Будет аншлаг. Зал рассчитан на 11 тысяч болельщиков".

Кроме того, он отметил, что никакого рукопожатия во время и после матча не будет. Также Владыко отметил, что УЕФА планирует внедрить дополнительные меры безопасности.

"Мы не живем в другой стране, все прекрасно понимают подтекст этого поединка. И наша команда тоже. Настроение, конечно же, тоже боевое. Ребята взрослые люди, им не нужно что-то объяснять. Они читают прессу, знают об отношениях двух стран.

Не думаю, что у нас будет что-то иначе (о рукопожатии, прим.). Кроме того, не будем забывать о коронавирусе, это еще опасно для здоровья. Мы находимся в ситуации постоянного тестирования УЕФА. Все команды почти изолированы, контактов мало с другими.

Было совещание с представителями УЕФА. Были сделаны некоторые шаги в этом направлении. Правда, говорить о них публично мы не можем, потому что это внутренняя информация. Есть моменты, которые болельщики не увидят и им не стоит об этом знать. Не хочется, чтобы эта информация попала в руки российских болельщиков, если они приедут в Амстердам", — подытожил Владико.

Поединок полуфинала ЧЕ-2022 по футзалу между Украиной и Россией начнется в пятницу, 4 февраля, в 18:00 по киевскому времени;

В другом матче 1/2 финала встретятся Португалия и Испания. Именно португальцы являются победителем турнира и лучшей командой планеты.

Читайте также:

Ожидаем честной игры как на поле, так и за его пределами – УЕФА о предстоящей дуэли Украины и России в полуфинале ЧЕ по футзалу

"Ведут матчи на русском языке, и это наши друзья": в России заговорили о "тесных связях" с Украиной перед полуфиналом ЧЕ по футзалу

Украина — Россия: где смотреть и ставки букмекеров на полуфинал Чемпионата Европы-2022 по футзалу