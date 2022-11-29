Руководство гранда Серии А уволилось после обвинений в финансовом мошенничестве

Руководство туринского "Ювентуса" покинуло свои должности в полном составе на внеочередном заседании совета директоров.

Об этом сообщили на официальном сайте клуба.

Отмечается, что президент Андреа Аньелли, вице-президент Павел Недвед, генеральный директор Маурицио Арривабене и другие семь членов правления ушли в отставку.

Причиной отставки бывшего совета директоров стали обвинения итальянской прокуратуры по неправдивой отчетности клуба.

Новым президентом стал Маурицио Сканавино, ранее никогда не имевший опыта работы во главе футбольного клуба. До этого он работал в консалтинге, автомобильной промышленности, издательстве, разработке цифровых технологий, а также являлся директором цифрового и маркетингового направлений издательства La Stampa. До недавнего времени он занимал должность главного исполнительного директора и генерального менеджера GEDI Gruppo Editoriale.

Аньелли возглавлял "Ювентус" с мая 2010 года. За это время клуб становился 9 лет чемпионом Италии, дважды вышел в финал Лиги чемпионов, по 5 раз выиграл Кубок и Суперкубок Италии.

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