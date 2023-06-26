Румыния обвинила сборную Украины в нарушении регламента ФИФА на молодежном Евро-2023

Румыны считают, что Анатолий Трубин и Георгий Судаков не имели права выходить на поле в матче с Хорватией.

Федерация футбола Румынии обратилась в ФИФА по поводу возможного нарушения сборной Украины регламента на молодежном Евро-2023.

Об этом сообщает PlaySport.

Румынская сторона считает, что украинская сборная не имела права задействовать вратаря Анатолия Трубина и полузащитника Георгия Судакова в стартовом матче континентального первенства против Хорватии.

Согласно регламенту ФИФА, игрок молодежной сборной (U-21) может принять участие в поединке только в том случае, если после его последнего матча за взрослую национальную команду прошло не менее 48 часов.

21 июня Трубин и Судаков вышли на поле в матче с Хорватией на молодежном чемпионате Европы, а 19 июня оба игрока принимали участие в поединке главной команды "сине-желтых" против Мальты в отборе на Евро-2024.

Следует отметить, что главный тренер молодежной сборной Украины (U-21) Руслан Ротань на пресс-конференции заявил, что УЕФА разрешил Трубину и Судакову принять участие в игре с хорватами.

"Я уже отвечал на этот вопрос вчера на пресс-конференции. У нас есть документы, которые мы отправили в УЕФА. Нам дали четкие рекомендации: мы должны разбираться с клубами, которые должны разрешить этим футболистам играть в этом поединке. Поэтому проблем не было, вопрос исчерпан", – объяснил Ротань.

Украинская "молодежка" начала континентальное первенство с двух побед. В первом туре наша сборная победила Хорватию (2:0), а во втором вырвала победу над Румынией (0:1).

Таким образом, сборная Украины (U-21) досрочно вышла в четвертьфинал молодежного Евро-2023.

В заключительном туре подопечные Ротаня сразятся с Испанией за первую строчку в группе. Матч состоится во вторник, 27 июня. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени. На нашем сайте доступна онлайн-трансляция матча Испания – Украина.

Финальная часть Евро-2023 (U-21) продлится до 8 июля в Грузии и Румынии. В четвертьфинале украинцы встретятся со сборной, которая займет первую или вторую строчку квартета D.

Три лучшие команды Евро-2023 (кроме Франции и Англии) получат путевки на Олимпийские игры 2024 года.

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