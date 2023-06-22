Румыния – Украина: где смотреть и ставки букмекеров на матч молодежного Евро-2023

Подопечные Руслана Ротаня проведут второй поединок в финальной части континентального первенства.

В субботу, 24 июня, молодежная сборная Украины (U-21) сыграет против команды Румынии в рамках второго тура группового этапа финального турнира Евро-2023.

Поединок состоится в румынском Бухаресте на стадионе "Стяуа". Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Отметим, что в своем стартовом матче на континентальном первенстве команда Руслана Ротаня победила Хорватию (2:0). В другом поединке первого тура группы B сборная Испании одержала разгромную победу над румынами (0:3).

Где смотреть матч Румыния – Украина

Поединок 2-го тура молодежного Евро-2023 между сборными Румынии и Украины можно посмотреть на сайте Суспильне Спорт. Трансляция будет также доступна в эфире местных телеканалов Суспильного.

На нашем сайте также будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Румыния – Украина.

Прогнозы букмекеров на матч Румыния – Украина

По мнению букмекеров, фаворитом предстоящего поединка является украинская сборная. На победу подопечных Ротаня принимаются ставки с коэффициентом 2,22. Ничья – 3,50. Выигрыш румын – 3,70.

Финальная часть Евро-2023 (U-21) продлится до 8 июля в Грузии и Румынии. В ней принимают участие 16 национальных команд. В четвертьфинал выйдут по две лучшие сборные из каждого квартета.

Три лучшие команды Евро-2023 (кроме Франции и Англии) получат путевки на Олимпийские игры 2024 года.

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