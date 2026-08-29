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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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Румынский форвард, оскандалившийся пророссийскими репостами, официально покинул "Динамо"

Владислав Бленуце продолжит карьеру в польской "Лехии".

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Владислав Бленуце

Владислав Бленуце / © ФК Динамо Киев

Румынский форвард Владислав Бленуце, который в прошлом году вляпался в громкий скандал из-за репостов пророссийских публикаций у себя в соцсетях, покинул киевское "Динамо".

24-летний футболист продолжит свою карьеру в польском клубе "Лехия" (Гданьск), сообщается на официальном сайте "бело-синих".

Сумма трансфера официально не разглашается, но, по информации СМИ, польский клуб заплатил за игрока 1,5 миллиона евро.

Отметим, что с июля этого года "Лехию" возглавляет украинский тренер Владислав Лупашко.

Напомним, Бленуце присоединился к "Динамо" в сентябре 2025 года, перейдя из румынской "Крайовы". За киевский клуб Владислав провел 11 матчей во всех турнирах и забил один гол.

После перехода в "Динамо" у Бленуце нашли зашкварные репосты в TikTok, в том числе речи пропагандиста государства-агрессора Владимира Соловьева и другого пророссийского контента.

Также в соцсетях жены румынского футболиста были обнаружены фото с ностальгией по СССР и вырезки из речей кремлевского диктатора Владимира Путина.

Позже "Динамо" выступило с официальным заявлением по поводу скандала вокруг Бленуцe, подчеркнув, что он "подтвердил свою проукраинскую позицию и признал прежние ошибки".

Сам игрок записал видеообращение к украинцам на украинском языке.

Также Бленуцe дал интервью пресс-службе "Динамо", в котором заверил, что осознал свою ошибку и не поддерживает российских оккупантов.

Однако этого оказалось мало для ультрас киевского клуба, которые забросали скамейку запасных команды ватой.

В свою очередь, Бленуцe отдал всю свою первую зарплату в "Динамо" на ВСУ.

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