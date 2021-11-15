Румынский футболист стал самым молодым дебютантом в истории национальных сборных: ему всего 15 лет

Он проходил обучение в академии "Барселоны".

Невероятный рекорд удалось побить футболисту сборной Румынии — Энесу Сали.

Так, в матче 10-го тура отбора в Чемпионат мира против Лихтенштейна Сали появился со скамьи для запасных. Случилось это на 82-й минуте. Этот выход привел к тому, что он стал самым молодым дебютантом в истории сборных, сыгравших за национальную команду в официальной игре.

Отметим, на момент дебюта Сали было 15 лет и 264 дня.

Таким образом, юный румын превзошел предыдущее возрастное достижение, принадлежавшее Мартину Эдегору из Норвегии. Он дебютировал за национальную сборную в официальной игре в возрасте 15 лет и 301 дня. Итак, Сали побил его достижения на 37 дней.

Enes Sali becomes youngest European Player to appear in competitive international after coming off bench for Romania



А record previously held by Martin Odegaard @ Yokhin 's #NXGN profile on Sali from earlier this week ✨ — GOAL News (@GoalNews) November 14, 2021

Добавим, что Сали выступает за румынский "Фарул". Он родился в Торонто и занимался в канадской академии "Вудбриджа", после чего также находился в школе "Барселоны" и румынской Академии Хаджи. В этом сезоне в Чемпионате Румынии в составе "Фарула" Сали провел восемь матчей, в которых забил один гол.

Запись имя.

15-year-old Enes Sali стал участником молодого игрока до одного результата в Romanian top flight.

Изображающий история: борн в Канаде, короткий период времени в Барка в Ла-Массии, он теперь находится в Хаги.

Просмотреть при его спринтере после приятного результата к углу Papa Hagi... pic.twitter.com/P06JCnbCHj — Emanuel Roşu (@Emishor) September 14, 2021

Румыния не смогла квалифицироваться на ЧМ-2022. После десяти туров в их активе 17 очков и третье место в группе. Напрямую из группы вышла Германия, а в стыковых матчах за право сыграть на Мундиале сыграет Северная Македония, набравшая на бал больше, чем румыны;

Восемь отведенных минут в матче с Лихтенштейном румынский талант использовал максимально продуктивно: лишь шесть раз коснулся мяча, но успел пробить в створ и отдать две точные передачи.

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