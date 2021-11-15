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Румынский футболист стал самым молодым дебютантом в истории национальных сборных: ему всего 15 лет

Румынский футболист стал самым молодым дебютантом в истории национальных сборных: ему всего 15 лет

Румынский футболист стал самым молодым дебютантом в истории национальных сборных: ему всего 15 лет

Он проходил обучение в академии "Барселоны".

Невероятный рекорд удалось побить футболисту сборной РумынииЭнесу Сали.

Так, в матче 10-го тура отбора в Чемпионат мира против Лихтенштейна Сали появился со скамьи для запасных. Случилось это на 82-й минуте. Этот выход привел к тому, что он стал самым молодым дебютантом в истории сборных, сыгравших за национальную команду в официальной игре.

Отметим, на момент дебюта Сали было 15 лет и 264 дня.

Таким образом, юный румын превзошел предыдущее возрастное достижение, принадлежавшее Мартину Эдегору из Норвегии. Он дебютировал за национальную сборную в официальной игре в возрасте 15 лет и 301 дня. Итак, Сали побил его достижения на 37 дней.

Добавим, что Сали выступает за румынский "Фарул". Он родился в Торонто и занимался в канадской академии "Вудбриджа", после чего также находился в школе "Барселоны" и румынской Академии Хаджи. В этом сезоне в Чемпионате Румынии в составе "Фарула" Сали провел восемь матчей, в которых забил один гол.

  • Румыния не смогла квалифицироваться на ЧМ-2022. После десяти туров в их активе 17 очков и третье место в группе. Напрямую из группы вышла Германия, а в стыковых матчах за право сыграть на Мундиале сыграет Северная Македония, набравшая на бал больше, чем румыны;
  • Восемь отведенных минут в матче с Лихтенштейном румынский талант использовал максимально продуктивно: лишь шесть раз коснулся мяча, но успел пробить в створ и отдать две точные передачи.
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