Румынский новичок "Динамо" обратился к украинцам после громкого пророссийского скандала

Владислав Бленуц / instagram.com/vlad.blanuta

Новичок киевского "Динамо", румынский форвард Владислав Бленуце, впервые обратился к украинцам после скандала с репостами пророссийского контента в своих соцсетях.

Видеообращение Бленуце на украинском языке "Динамо" опубликовало на своей странице в Facebook.

"Дорогие украинцы и украинки, я горжусь, что буду играть в Украине за великий клуб "Динамо" Киев. Слава героям. Слава Украине. Украина победит", – сказал он, сидя рядом с флагом Украины.

Напомним, у Бленуце нашли зашкварные репосты в TikTok, в частности, речи пропагандиста государства-агрессора Владимира Соловьева и выступления с саундтреком российского сериала "Бригада".

Также в соцсетях жены Бленуцe были обнаружены фото с ностальгией по СССР и вырезки из речей президента РФ Владимира Путина.

"Динамо" уже выступило с официальным заявлением по поводу скандала вокруг новичка клуба, подчеркнув, что Бленуцe "подтвердил свою проукраинскую позицию и признал прежние ошибки".

Отметим, что Бленуце подписал с "Динамо" контракт до лета 2030 года.

За место в стартовом составе киевского клуба Бленуце будет конкурировать с другими двумя нападающими – Эдуардо Герреро и Матвеем Пономаренко. Основной форвард "бело-синих" Владислав Ванат 1 сентября официально перешел в испанскую "Жирону".

Напомним, "Динамо" выиграло четыре матча подряд на старте нового сезона УПЛ и с 12 очками единолично возглавляет турнирную таблицу.

В пятом туре УПЛ, который состоится после международной паузы, подопечные Александра Шовковского 13 сентября на выезде сыграют против "Оболони".