Рупольдинг-2022: расписание гонок шестого этапа Кубка мира по биатлону и где смотреть

Он будет состоять из трех дисциплин.
С 12-го по 16-е января в немецком Рупольдинге состоится шестой этап Кубка мира по биатлону-2021/22.
В программу этого этапа вошли три гонки: спринт, эстафета и гонка преследования.
6 ЭТАП
Рупольдинг (Германия)
12-16 января
12 января
15:30 – Спринт, 7,5 км, женщины
13 января
15:30 – Спринт, 10 км, мужчины
14 января
15:30 – Эстафета, 4х6 км, женщины
15 января
15:30 – Эстафета, 4х7,5 км, мужчины
16 января
13:45 — Гонка преследования, 10 км, женщины
15:45 — Гонка преследования, 12,5 км, мужчины
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины трансляцию гонок покажет телеканал UA: Первый. Также биатлон можно смотреть онлайн на сайте Общественное Спорт.
- Всего в этом сезоне запланировано 10 этапов Кубка мира. Кроме того, с 4 по 20 февраля 2022 года биатлонисты соревнуются на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.
- Биатлонный сезон-2021/22 закроет последний этап Кубка мира в норвежском Холменколлене, который запланирован на 17-20 марта.
Результаты украинцев на Кубке мира-2021/22
- Сейчас в общем зачете Кубка мира лучшими среди украинцев являются Дмитрий Пидручный и Антон Дудченко (32-е и 33-е места и 111 баллов) — у мужчин и Юлия Джима (30-е, 126) — у женщин.
- В рейтинге Кубка наций украинская мужская команда располагается на седьмой строчке (2687 очков), женская – на восьмой (2743). Отметим, место вне топ-10 лишает команду одного биатлониста в заявке на гонку – шесть вместо семи, а одновременно можно выпустить на старт четырех вместо пяти.
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