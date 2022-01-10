Рупольдинг-2022: расписание гонок шестого этапа Кубка мира по биатлону и где смотреть

Рупольдинг-2022: расписание гонок шестого этапа Кубка мира по биатлону и где смотреть

Он будет состоять из трех дисциплин.

С 12-го по 16-е января в немецком Рупольдинге состоится шестой этап Кубка мира по биатлону-2021/22.

В программу этого этапа вошли три гонки: спринт, эстафета и гонка преследования.

6 ЭТАП

Рупольдинг (Германия)

12-16 января

12 января

15:30 – Спринт, 7,5 км, женщины

13 января

15:30 – Спринт, 10 км, мужчины

14 января

15:30 – Эстафета, 4х6 км, женщины

15 января

15:30 – Эстафета, 4х7,5 км, мужчины

16 января

13:45 — Гонка преследования, 10 км, женщины

15:45 — Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины трансляцию гонок покажет телеканал UA: Первый. Также биатлон можно смотреть онлайн на сайте Общественное Спорт.

Всего в этом сезоне запланировано 10 этапов Кубка мира. Кроме того, с 4 по 20 февраля 2022 года биатлонисты соревнуются на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Биатлонный сезон-2021/22 закроет последний этап Кубка мира в норвежском Холменколлене, который запланирован на 17-20 марта.

Результаты украинцев на Кубке мира-2021/22

Сейчас в общем зачете Кубка мира лучшими среди украинцев являются Дмитрий Пидручный и Антон Дудченко (32-е и 33-е места и 111 баллов) — у мужчин и Юлия Джима (30-е, 126) — у женщин.

и (32-е и 33-е места и 111 баллов) — у мужчин и (30-е, 126) — у женщин. В рейтинге Кубка наций украинская мужская команда располагается на седьмой строчке (2687 очков), женская – на восьмой (2743). Отметим, место вне топ-10 лишает команду одного биатлониста в заявке на гонку – шесть вместо семи, а одновременно можно выпустить на старт четырех вместо пяти.

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