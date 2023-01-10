Рупольдинг-2023: расписание гонок пятого этапа Кубка мира по биатлону и где смотреть

11 – 15 января в немецком Рупольдинге состоится пятый этап Кубка мира по биатлону-2022/23.

В программу соревнований вошли по три дисциплины у мужчин и женщин: индивидуальные гонки, эстафеты и масс-старты.

Этап в Рупольдинге станет вторым в 2023 году. После него шестой этап сезона Кубка мира по биатлону примет 19 – 22 января Антхольц-Антерсельва (Италия).

Расписание гонок пятого этапа Кубка мира по биатлону.

11 января

15:10 – Индивидуальная гонка 20 км, мужчины

12 января

15:10 – Индивидуальная гонка 15 км, женщины

13 января

15:25 – Эстафета, 4х7,5 км, мужчины

14 января

15:25 – Эстафета, 4х6 км, женщины

15 января

13:30 – Масс-старт, 15 км, мужчины

15:45 – Масс-старт, 12,5 км, женщины

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки можно на платформе «Киевстар ТБ» на канале Суспильне Киев.

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