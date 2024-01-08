Рупольдинг-2024: расписание гонок пятого этапа Кубка мира по биатлону и где смотреть

В программу второго этапа 2024 года включены эстафеты, спринты и гонки преследования.

10 – 14 января немецкий Рупольдинг будет принимать пятый этап Кубка мира по биатлону-2023/24.

В программу соревнований второго этапа в 2024 году вошли классические эстафеты, спринты и гонки преследования.

Отметим, что шестой этап текущего сезона Кубка мира по биатлону примет 18 – 21 января Антхольц-Антерсельва (Италия).

Расписание гонок пятого этапа Кубка мира по биатлону

10 января

15:30 – Эстафета, 4х6 км, женщины

11 января

15:30 – Эстафета, 4х7,5 км, мужчины

12 января

15:30 – Спринт, 7,5 км, женщины

13 января

15:30 – Спринт, 10 км, мужчины

14 января

13:30 – Гонка преследования, 10 км, женщины

15:45 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Общий зачет Кубка мира по биатлону

По итогам четырех этапов Кубка мира по биатлону-2023/24 лидером мужского общего зачета является норвежец Йоханнес Бьо (579 очков) – действующий обладатель Большого хрустального глобуса. На 82 балла от него отстает его брат Тарьей Бьо.

В женской классификации первое место занимает француженка Жюстин Бреза-Буше (592 очка). На 91 балл от нее отстает норвежка Ингрид-Ландмарк Тандреволд.

Читайте также:

Кубок мира по биатлону: результаты женской эстафеты на этапе в Оберхофе

Кубок мира по биатлону: результаты мужской эстафеты на этапе в Оберхофе

Кубок мира по биатлону: результаты женской гонки преследования на этапе в Оберхофе