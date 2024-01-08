Рупольдинг-2024: расписание гонок пятого этапа Кубка мира по биатлону и где смотреть

В программу второго этапа 2024 года включены эстафеты, спринты и гонки преследования.
10 – 14 января немецкий Рупольдинг будет принимать пятый этап Кубка мира по биатлону-2023/24.
В программу соревнований второго этапа в 2024 году вошли классические эстафеты, спринты и гонки преследования.
Отметим, что шестой этап текущего сезона Кубка мира по биатлону примет 18 – 21 января Антхольц-Антерсельва (Италия).
Расписание гонок пятого этапа Кубка мира по биатлону
10 января
15:30 – Эстафета, 4х6 км, женщины
11 января
15:30 – Эстафета, 4х7,5 км, мужчины
12 января
15:30 – Спринт, 7,5 км, женщины
13 января
15:30 – Спринт, 10 км, мужчины
14 января
13:30 – Гонка преследования, 10 км, женщины
15:45 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).
Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
Общий зачет Кубка мира по биатлону
По итогам четырех этапов Кубка мира по биатлону-2023/24 лидером мужского общего зачета является норвежец Йоханнес Бьо (579 очков) – действующий обладатель Большого хрустального глобуса. На 82 балла от него отстает его брат Тарьей Бьо.
В женской классификации первое место занимает француженка Жюстин Бреза-Буше (592 очка). На 91 балл от нее отстает норвежка Ингрид-Ландмарк Тандреволд.
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