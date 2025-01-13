Рупольдинг-2025: расписание гонок пятого этапа Кубка мира по биатлону и где смотреть

В программу этого этапа вошли индивидуальные гонки, эстафеты и масс-старты.
15-19 января в немецком Рупольдинге состоится пятый этап Кубка мира по биатлону-2024/25.
В его программу включены индивидуальные гонки, классические эстафеты и масс-старты.
Следующий этап Кубка мира по биатлону будет принимать 23-26 января Антхольц-Антерсельва (Италия).
Расписание гонок пятого этапа Кубка мира по биатлону-2024/25
15 января
15:10 – Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины
16 января
15:10 – Индивидуальная гонка, 15 км, женщины
17 января
15:20 – Эстафета, 4х7,5 км, мужчины
18 января
15:20 – Эстафета, 4х6 км, женщины
19 января
13:30 – Масс-старт, 15 км, мужчины
16:00 – Масс-старт, 12,5 км, женщины
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале "Суспільне Спорт," а также на местных телеканалах "Суспільного".
Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале "Суспільне Київ". А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
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