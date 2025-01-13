Рупольдинг-2025: расписание гонок пятого этапа Кубка мира по биатлону и где смотреть

В программу этого этапа вошли индивидуальные гонки, эстафеты и масс-старты.

15-19 января в немецком Рупольдинге состоится пятый этап Кубка мира по биатлону-2024/25.

В его программу включены индивидуальные гонки, классические эстафеты и масс-старты.

Следующий этап Кубка мира по биатлону будет принимать 23-26 января Антхольц-Антерсельва (Италия).

Расписание гонок пятого этапа Кубка мира по биатлону-2024/25

15 января

15:10 – Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины

16 января

15:10 – Индивидуальная гонка, 15 км, женщины

17 января

15:20 – Эстафета, 4х7,5 км, мужчины

18 января

15:20 – Эстафета, 4х6 км, женщины

19 января

13:30 – Масс-старт, 15 км, мужчины

16:00 – Масс-старт, 12,5 км, женщины

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале "Суспільне Спорт," а также на местных телеканалах "Суспільного".

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале "Суспільне Київ". А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Читайте также:

Пидручного номинировали на звание лучшего биатлониста этапа Кубка мира в Оберхофе

Пидручный второй раз подряд финишировал в цветочной церемонии на Кубке мира по биатлону в Оберхофе

Пидручный финишировал в шаге от пьедестала в спринте на Кубке мира по биатлону в Оберхофе: результаты