"Русофобия в крови многих умеренных наших коллег": олимпийский чемпион из РФ поныл о санкциях и Западе

Двухкратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев устроил истерику относительно отстранения спортсменов из РФ по причине полномасштабного вторжения в Украину.

В частности, Васильев ожидает, что Западу надоест война в Украине, которую развязала РФ, и их граждане будут уговаривать свое руководство садиться за стол переговоров со страной-агрессором. Кроме того, бывший спортсмен подверг критике президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

Об этом Васильев заявил в интервью изданию "Спорт-Экспресс" и пропагандистскому каналу "Матч ТВ".

"Когда это закончится? Ровно тогда, когда гражданам Запада надоест такая жизнь, и они просто начнут задавать вопросы своим правительствам. Всегда декларировалось, что спорт вне политики. Таким он и должен оставаться. Это разрушит создаваемое десятилетиями олимпийское движение. Этот деятель Бах просто уничтожает спортивное олимпийское движение, это грустно, хочется, чтобы здравый смысл уже победил наконец.

Когда жизненные условия в западных странах настолько ухудшатся, их граждане заставят свое руководство сесть за стол переговоров с Россией. В этот момент нужно предъявить список требований того, как мы видим развитие не только спорта, но и в дальнейшем. Апеллировать к законности, международному праву – бессмысленное дело, в моем понимании – сотрясение воздуха.

Настолько ненависть и русофобия в крови многих даже умеренных наших коллег. Думаю, что не нужно уподобляться тому, что вытворяют наши в прошлом украинские коллеги, но нужно быть во всеоружии, потому что ситуация может ухудшиться", — сказал олимпийский чемпион.

Напомним, что в начале полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины, глава МОК рекомендовал международным федерациям не допускать спортсменов стран-агрессоров к соревнованиям.

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