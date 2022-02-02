"Русофобское настроение докатилось до спорта": в Госдуме РФ устроили истерику из-за матча с Украиной в полуфинале Евро-2022 по футзалу

"Русофобское настроение докатилось до спорта": в Госдуме РФ устроили истерику из-за матча с Украиной в полуфинале Евро-2022 по футзалу

Там считают, что игроки "сине-желтых" должны думать о футболе, а не о политических лозунгах.

В Госдуме Российской Федерации прокомментировали предстоящий поединок 1/2 финала Чемпионата Европы по футзалу между Украиной и Россией.

Так, в комментарии для "Спорт-Экспресс" депутат Дмитрий Свищев призвал украинских игроков во время игры думать о футболе, а не о политических лозунгах. Кроме того, он выразил надежду и на организаторов турнира, потому что опасается провокации.

"Независимо от наших политических разногласий матч России и Украины должен пройти только по спортивному принципу. Нам нужно сосредоточиться на игре с Украиной, не думать о том, на каком языке они говорят. Уверен, что футболисты общаются друг с другом, многие даже дружат.

Не должно быть никакой политики и разногласий. Надеюсь, с таким же настроением выйдут и украинские футболисты, которые должны думать о футболе, а не о политических лозунгах. Я очень надеюсь, что матч пройдет без скандалов. Уверен, что футболисты обеих стран будут думать о футболе, победе.

Возможны некоторые провокации со стороны. К сожалению, безумное русофобское настроение докатилось до спорта. Наверное, в Амстердаме будут какие-нибудь акты провокации. Здесь я очень надеюсь на организаторов Чемпионата Европы. Они отвечают за порядок и безопасность. Если наши команды развести невозможно, то обеспечить безопасность они обязаны", — сказал Свищев.

Поединок полуфинала ЧЕ-2022 по футзалу между Украиной и Россией начнется в пятницу, 4 февраля, в 18:00 по киевскому времени;

В другом матче 1/2 финала встретятся Португалия и Испания. Именно португальцы являются победителем турнира и лучшей командой планеты.

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