"Русская проститутка": болельщики сборной Польши передали привет стране-агрессору (видео)

Поляки продолжают поддерживать Украину.
Во вторник, 29 марта, в рамках финала плейоф к европейской квалификации на Чемпионат мира-2022 сборная Польши встретилась со сборной Швеции.
Перед началом поединка фанаты сборной Польши начали скандировать: "Ruska Kurwa!" (Русская проститутка). Таким образом, болельщики напомнили о войне России против Украины.
Ruska kurwa #POLSWE pic.twitter.com/jMbAFsUCv4— (@OldTrafford1964) 29 марта, 2022
Во время встречи выкрики повторялись.
#POLSWE— Bambo (@obserwujesobie) 29 марта 2022
Комментатор: wzmaga się doping
Kibice: ruska kurwa aejaeao pic.twitter.com/ip3Sjhjgep
Напомним, что сборная России, которая должна была встретиться с поляками в полуфинале, была отстранена от участия в турнире из-за вторжения РФ в Украину.
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