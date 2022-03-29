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"Русская проститутка": болельщики сборной Польши передали привет стране-агрессору (видео)

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"Русская проститутка": болельщики сборной Польши передали привет стране-агрессору (видео)

Associated Press

Поляки продолжают поддерживать Украину.

Во вторник, 29 марта, в рамках финала плейоф к европейской квалификации на Чемпионат мира-2022 сборная Польши встретилась со сборной Швеции.

Перед началом поединка фанаты сборной Польши начали скандировать: "Ruska Kurwa!" (Русская проститутка). Таким образом, болельщики напомнили о войне России против Украины.

Во время встречи выкрики повторялись.

Напомним, что сборная России, которая должна была встретиться с поляками в полуфинале, была отстранена от участия в турнире из-за вторжения РФ в Украину.

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