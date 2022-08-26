"Русский мир во всей нелепой красоте": в Сети показали ужасное состояние тренировочной базы "Мариуполя"

Вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин рассказал, как пришла в упадок клубная инфраструктура после оккупации города российскими захватчиками.

Футбольный функционер опубликовал в Facebook фотографии тренировочных полей азовского клуба, которые остаются без присмотра после прихода российских оккупантов.

На снимках видно, что инфраструктура футбольного клуба, который еще в прошлом сезоне выступал в элитном дивизионе Чемпионата Украины, полностью заброшена.

Другого и не стоило ожидать от "русского мира", который повсюду несет только хаос и страдания.

"Друзья, вас когда-то посещали мысли о том, как выглядели бы футбольные поля, если бы ими ежедневно и каждую ночь не занимались "пчелки" с агрономической службы? Я всегда гнал такие мысли прочь, потому что прекрасно осознавал то, что отсутствие квалифицированного и регулярного ухода означает фактическую смерть футбольного газона.

К сожалению, оккупация "Мариуполя" российскими орками заставила своими глазами убедиться в моих опасениях. Это тренировочные поля "Мариуполя", до войны - одна из лучших тренировочных площадок профессионального футбола Украины. Интеллектуальная система автоматического полива, энергоэффективная система освещения, комфортная трибуна на 200 зрителей, многофункциональная телевизионная башня - все это и многое другое мы реализовали в предвоенные годы. Сейчас на тренировочных полях "Мариуполя" царит "русский мир" во всей своей нелепой красоте", - написал Санин на своей странице в Facebook.

Друзья, вас когда-то посещали мысли о том, как выглядели бы футбольные поля, если бы ими каждый день и ночью не занимались... Опубликовано Андреем СанинымПятница, 26 августа 2022 г.

Добавим, что ранее вице-президент "Мариуполя" показал разбитый оккупантами стадион имени Владимира Бойко, на котором азовский клуб проводил домашние матчи в УПЛ.

Напомним, полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины, привела к масштабному уничтожению спортивной инфраструктуры во многих наших городах. В связи с этим "Мариуполь" и черниговская "Десна" вынуждены пропустить новый сезон УПЛ.

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