Рвутся к медалям: Беленюк и еще двое украинских борцов вышли в полуфинал Олимпиады-2020

Рвутся к медалям: Беленюк и еще двое украинских борцов вышли в полуфинал Олимпиады-2020

Имеем сразу несколько хороших возможностей пополнить медальную копилку.

Три представителя Украины - Ирина Коляденко, а также Жан Беленюк и Парвиз Насибов - прошли в полуфинал Олимпийских Игр-2020 в Токио по борьбе.

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Насибов и Беленюк продолжают свой путь за медалям в греко-римской борьбе в весе до 67 кг и до 87 кг соответственно, а Коляденко (вес до 62 кг) соревнуется в вольной борьбе.

В четвертьфинале Беленюк победил алжирца Башира Сид Азара. Украинский борец-депутат прошел в полуфинал при равном счете в схватке, поскольку последним добыл очко. Перед этим Жан одолел представителя Сербии Зураба Датунашвили.

За выход в финал Беленюк поборется с хорватом Иваном Гуклеком.

Коляденко в 1/4-й финала победила Лун Цзя из Китая, выполнив туше во втором поединке подряд. В первой схватке на Олимпиаде Ирина поборола представительницу Нигерии Аминат Адению.

За выход в финал Коляденко поборется с действующей чемпионкой мира, представительницей Кыргызстана Айсулуу Тининбековою.

Насибов на пути в полуфинал победил представителя Дании Фредрика Бьерхууса (5:1), после чего одолел борца из ОКР Артема Суркова. Во втором периоде наш борец добыл решающее очко за активность.

Соперником Насибова в полуфинале станет египетский борец Мохаммед Ибрагим Эль-Сайед.

Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Сейчас в копилке Украины на Олимпиаде в Токио шесть медалей - 5 бронзовых и одна серебряная.

Следите за расписанием и результатами украинцев на Олимпиаде-2020 за 3 августа в нашей онлайн-трансляции.

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