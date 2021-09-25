Рвутся в еврокубки: "Александрия" вырвала волевую победу у одного из аутсайдеров УПЛ

Рвутся в еврокубки: "Александрия" вырвала волевую победу у одного из аутсайдеров УПЛ

Подопечные Юрия Гуры взяли непростые три очка в поединке с "Мариуполем".

"Александрия" обыграла "Мариуполь" в матче 9-го тура украинской Премьер-лиги. Поединок на КСК "Ника" завершился волевой победой хозяев со счетом 2:1.

На 25-й минуте приазовцы вышли вперед. В дебютном матче за "Мариуполь" забил Стефан Спировски. Однако александрийцы еще до перерыва восстановили паритет - Максим Третьяков на 35-й минуте реализовал пенальти.

Казалось, что команды распишут ничью, но в конце встречи команда Юрия Гуры смогла забить победный мяч. Осчастливил болельщиков хозяев Олег Кожушко точным ударом на 86-й минуте.

"Александрия" (17 баллов) поднялась на 4-е место в турнирной таблице. "Мариуполь" (4 пункта) - на предпоследнем, 15-м месте.

В 10-м туре УПЛ "Александрия" сыграет в гостях с "Вересом", а "Мариуполь" примет "Рух".

Напомним, на неделе оба клуба пробились в 1/8 финала Кубка Украины. "Александрия" прошла "Таврию" (3:1), а "Мариуполь" выбил из турнира "Волынь" (1:0). За выход в чветьфинал "Александрия" поборется с "Металлистом 1925", а "Мариуполь" будет играть против киевского "Динамо".

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