Рвутся в еврокубки: "Александрия" вырвала волевую победу у одного из аутсайдеров УПЛ

Подопечные Юрия Гуры взяли непростые три очка в поединке с "Мариуполем".
"Александрия" обыграла "Мариуполь" в матче 9-го тура украинской Премьер-лиги. Поединок на КСК "Ника" завершился волевой победой хозяев со счетом 2:1.
На 25-й минуте приазовцы вышли вперед. В дебютном матче за "Мариуполь" забил Стефан Спировски. Однако александрийцы еще до перерыва восстановили паритет - Максим Третьяков на 35-й минуте реализовал пенальти.
Казалось, что команды распишут ничью, но в конце встречи команда Юрия Гуры смогла забить победный мяч. Осчастливил болельщиков хозяев Олег Кожушко точным ударом на 86-й минуте.
- "Александрия" (17 баллов) поднялась на 4-е место в турнирной таблице. "Мариуполь" (4 пункта) - на предпоследнем, 15-м месте.
- В 10-м туре УПЛ "Александрия" сыграет в гостях с "Вересом", а "Мариуполь" примет "Рух".
Напомним, на неделе оба клуба пробились в 1/8 финала Кубка Украины. "Александрия" прошла "Таврию" (3:1), а "Мариуполь" выбил из турнира "Волынь" (1:0). За выход в чветьфинал "Александрия" поборется с "Металлистом 1925", а "Мариуполь" будет играть против киевского "Динамо".