Ряд стран вслед за США объявили о бойкоте ЧМ по боксу из-за участия россиян и белорусов

Ирландия, Чехия, Великобритания, Канада, Швеция, Нидерланды и Польша решили бойкотировать мужской и женский чемпионаты мира по боксу 2023 года из-за того, что туда под флагами своих стран будут допущены спортсмены из России и Беларуси.

Первой отказалась участвовать в турнирах сборная США. После американцев о бойкоте планетарного первенства объявили ряд других стран, продемонстрировав солидарность с Украиной.

"Мы одна из первых спортивных ассоциаций, которая после начала войны в Украине приняла постановление, что мы не будем выступать на соревнованиях, где будут участвовать россияне и белорусы. С тех пор новое постановление мы не принимали, поэтому старое остается в силе. Мы последовательны в своих действиях", – сказал вице-президент Польской боксерской ассоциации Мацей Демель в интервью Sport.pl.

Отметим, что в октябре прошлого года Международная федерация бокса (IBA), возглавляемая скандальным россиянином Умаром Кремлевым, допустила спортсменов из РФ и Беларуси к международным турнирам под национальными флагами. Кроме боксеров, к соревнованиям также вернули официальные лица стран-агрессоров, в том числе судей.

Мужской чемпионат мира по боксу состоится с 1-го по 14 мая в Узбекистане, а женский – в Индии с 15-го по 31 марта.

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