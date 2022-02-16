"Рыдал, когда все закончилось": отец Абраменко поделился эмоциями после выигрыша сыном медали ОИ-2022

Владимир Абраменко внимательно следил за олимпийским подвигом Александра.

Владимир Абраменко, отец фристайлиста Александра Абраменко, который принес Украине первую медаль Олимпиады-2022 в Пекине, прокомментировал выдающийся успех своего сына.

О волнении во время соревнований и невероятных эмоциях после завоевания 33-летним украинцем серебряной награды Владимир рассказал в комментарии изданию OBOZREVATEL.

"Спасибо вам за поздравление! Спасибо всем людям, которые держали кулачки и болели за Сашу. Сейчас с Сашиной мамой просматриваю повтор соревнований. Я смотрел прямой эфир, а она не смотрела. Переживала. Но я так болел: когда все прыгают, то смотрю. А когда Саша прыгает, то ненадолго выключаю телевизор и потом смотрю, каков итоговый результат.

И смотрю, что за первый прыжок у него 123 балла. Думаю: "Молодец". Второй прыжок, конечно, нужно было увеличить. Безусловно, очень переживали, потому что все спортсмены сильны, у всех высокое качество прыжка. А когда стало известно, что Саша - второй, хлынули эмоции.

Ой, я тут рыдал, когда все кончилось! Я смотрю, что он в шестерке. Затем американец во втором финале прыгает - неудачно. Саша прыгает второй раз и получает 116 баллов. Я подумал, что мало, ведь там прыгали и по 123, и по 129. Но подумал и говорю: "Да ладно, пятый. В принципе, неплохо.

Затем раз, и следующий мимо наград. Я говорю жене Ире, которая вообще не смотрит: "Третий". Она обрадовалась. А тут россиянин Буров последний прыгает и тоже - мимо кассы. Я говорю: "Второй!" И здесь истерика была конкретная", -признался отец украинского героя зимних Олимпиад.

После своего восхождения на пьедестал почета в Поднебесной Александр вошел в список наиболее титулованных фристайлистов в истории зимних Олимпиад. Теперь на счету Абраменко две олимпийские награды - "золото" Пхенчхана-2018 и "серебро" Пекина-2022.

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