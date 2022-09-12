Рывок Костюк и Снигур, самая молодая первая ракетка мира у мужчин: обновленные рейтинги WTA и ATP

Ассоциация теннисистов профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) обнародовали новые рейтинги после завершения последнего турнира Большого шлема в этом сезоне US Open-2022.

В рейтинге WTA сохранила свою позицию первая ракетка Украины Ангелина Калинина, которая остается на 47-й строчке.

В свою очередь, другие две украинские теннисистки - Марта Костюк и Дарья Снигур существенно поднялись в мировой классификации. Костюк отыграла 11 позиций и сейчас занимает 54-е место. Снигур поднялась на 16 ступенек и приблизилась к топ-100. Дарья установила новый личный рекорд - 108-е место.

На US Open-2022 Костюк и Снигур не сумели пробиться в третий раунд. Калинина снялась с матча второго круга из-за болезни. Отметим, что перед этим Дарья совершила громкую сенсацию - в первом круге украинка выбила ракетку мира румынку Симону Халеп.

Статус лучшей теннисистки планеты сохранила полька Ига Свентек, которая впервые в карьере триумфовала на US Open.

Рейтинг WTA

1. Ига Свентек (Польша, 10365)

2. Онс Жабер (Тунис, 5090, +3)

3. Анетт Контавейт (Эстония, 4300, -1)

4. Паула Бадоса (Испания, 3980)

5. Джессика Пегула (США, 3501, +3)

6. Мария Саккари (Греция, 3480, -3)

7. Арина Соболенко (3470, -1)

8. Кори Гауфф (США, 3047, +4)

9. Симона Халеп (Румыния, 3025, -2)

10. Каролин Гарсия (Франция, 2930, +7)

...

47. Ангелина Калинина (Украина, 1091)

54. Марта Костюк (975, +11)

89. Даяна Ястремская (707, -3)

92. Леся Цуренко (679, -5)

108. Дарья Снигур (588, +16)

128. Элина Свитолина (489, -64)

134. Екатерина Байндль (472, -2)

Лидерами мужского рейтинга среди украинцев остаются Алексей Крутых и Виталий Сачко. После вылетов на старте челленджеров в Италии и Австрии они потеряли по 10 позиций и теперь занимают 236-е и 282-е места соответственно.

Возглавил рейтинг ATP Карлос Алькарас, который после своей победы на US Open-2022 стал самой молодой первой ракеткой планеты в истории. 19-летний испанец побил достижение 20-летнего Ллейтона Хьюита, которое легендарный австралиец установил еще в 2001 году.

Рейтинг ATP

1. Карлос Алькарас (Испания, 6740, +3)

2. Каспер Рууд (Норвегия, 5850, +5)

3. Рафаэль Надаль (Испания, 5810)

4. Даниил Медведев (5065, -3)

5. Александр Зверев (Германия, 5040, -3)

6. Стефанос Циципас (Греция, 4810, -1)

7. Новак Джокович (Сербия, 3570, -1)

8. Камерон Норри (Великобритания, 3550, +1)

9. Андрей Рублев (3390, +2)

10. Хуберт Хуркач (Польша, 3355)

...

236. Алексей Крутых (Украина, 213, -10)

282. Виталий Сачко (177, -10)

310. Илья Марченко (153, -3)

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