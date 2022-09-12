Рывок Костюк и Снигур, самая молодая первая ракетка мира у мужчин: обновленные рейтинги WTA и ATP

Ассоциация теннисистов профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) обнародовали новые рейтинги после завершения последнего турнира Большого шлема в этом сезоне US Open-2022.
В рейтинге WTA сохранила свою позицию первая ракетка Украины Ангелина Калинина, которая остается на 47-й строчке.
В свою очередь, другие две украинские теннисистки - Марта Костюк и Дарья Снигур существенно поднялись в мировой классификации. Костюк отыграла 11 позиций и сейчас занимает 54-е место. Снигур поднялась на 16 ступенек и приблизилась к топ-100. Дарья установила новый личный рекорд - 108-е место.
На US Open-2022 Костюк и Снигур не сумели пробиться в третий раунд. Калинина снялась с матча второго круга из-за болезни. Отметим, что перед этим Дарья совершила громкую сенсацию - в первом круге украинка выбила ракетку мира румынку Симону Халеп.
Статус лучшей теннисистки планеты сохранила полька Ига Свентек, которая впервые в карьере триумфовала на US Open.
Рейтинг WTA
1. Ига Свентек (Польша, 10365)
2. Онс Жабер (Тунис, 5090, +3)
3. Анетт Контавейт (Эстония, 4300, -1)
4. Паула Бадоса (Испания, 3980)
5. Джессика Пегула (США, 3501, +3)
6. Мария Саккари (Греция, 3480, -3)
7. Арина Соболенко (3470, -1)
8. Кори Гауфф (США, 3047, +4)
9. Симона Халеп (Румыния, 3025, -2)
10. Каролин Гарсия (Франция, 2930, +7)
...
47. Ангелина Калинина (Украина, 1091)
54. Марта Костюк (975, +11)
89. Даяна Ястремская (707, -3)
92. Леся Цуренко (679, -5)
108. Дарья Снигур (588, +16)
128. Элина Свитолина (489, -64)
134. Екатерина Байндль (472, -2)
Лидерами мужского рейтинга среди украинцев остаются Алексей Крутых и Виталий Сачко. После вылетов на старте челленджеров в Италии и Австрии они потеряли по 10 позиций и теперь занимают 236-е и 282-е места соответственно.
Возглавил рейтинг ATP Карлос Алькарас, который после своей победы на US Open-2022 стал самой молодой первой ракеткой планеты в истории. 19-летний испанец побил достижение 20-летнего Ллейтона Хьюита, которое легендарный австралиец установил еще в 2001 году.
Рейтинг ATP
1. Карлос Алькарас (Испания, 6740, +3)
2. Каспер Рууд (Норвегия, 5850, +5)
3. Рафаэль Надаль (Испания, 5810)
4. Даниил Медведев (5065, -3)
5. Александр Зверев (Германия, 5040, -3)
6. Стефанос Циципас (Греция, 4810, -1)
7. Новак Джокович (Сербия, 3570, -1)
8. Камерон Норри (Великобритания, 3550, +1)
9. Андрей Рублев (3390, +2)
10. Хуберт Хуркач (Польша, 3355)
...
236. Алексей Крутых (Украина, 213, -10)
282. Виталий Сачко (177, -10)
310. Илья Марченко (153, -3)
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