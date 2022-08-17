С Андриевским и Поповым: стали известны стартовые составы команд на матч "Динамо" – "Бенфика"

Стали известны стартовые составы киевского "Динамо" и португальской "Бенфики" на первый матч плейоф ранда Лиги чемпионов сезона-2022/23.

В среду, 17 августа, киевское "Динамо" проведет первый поединок раунда плейоф отбора Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/23 против португальской "Бенфики".

Команды определились со стартовыми составами на встречу.

"Динамо" : Бущан – Кендзера, Забарный, Попов, Дубинчак – Андриевский, Шапаренко – Цыганков, Буяльский, Шепелев – Беседин

Запасные : Бойко, Нещерет, Бурда, Караваев, Кравченко, Тимчик, Сирота, Овчаренко, Боль, Ванат, Яцик, Царенко

"Бенфика" : Влаходимос – Жилберту, Отаменди, Морату, Гримальдо – Флорентину, Энцо Фернандес – Нерес, Р. Силва, Жоау Мариу – Гонсало Рамуш

Запасные : Элтон, Бах, Ристич, А. Силва, Вертонген, Паулу Бернардо, Вайгль, Шикинью, Диого Гонсалвеш, Муса, Яремчук, Араухо

Напомним, что на пути к плей-офф самого престижного клубного турнира Европы "Динамо" после минимальной победы в первой дуэли ( 1:0 ) одолело "Штурм" и на выезде ( 2:1 ).

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