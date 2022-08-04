С Батаговым и Данченко: стали известны стартовые составы команд на матч "Заря" — "Университатя"

Стали известны стартовые составы луганской "Зари" и румынской "Университати" на первый поединок 3-го квалификационного раунда Лиги конференций сезона-2022/23.

В четверг, 4 августа, "Заря" Луганск сыграет первый матч 3-го раунда квалификации Лиги конференций против румынской "Университати".

Команды определились со стартовыми составами на первую встречу.

"Заря" : Мацапура – Данченко, Батагов, Имереков, Вантух – Назарина, Чурко – Кристиан, Нагнойный, Булеца – Кабаев

Запасные : Сапутин, Жилкин, Бражко, Лунев, Мышнев, Хлань, Михайленко, Безбородько, Смеян, Снурницын, Алефиренко

"Университатя" : Лазарь – Кепецине, Папп, Рауль Силва, Банка – Крецу, Матей – Ханка, Рогульич, Иван – Колич

Запасные : Русу, Попеску, Ветежелу, Скречу, Кимпану, Баярам, Ривалдиньо, Вледою, Маркович, Сала, Данчу

Онлайн-трансляция поединка будет доступна на нашем сайте. Кроме того, посмотреть матч "Заря" — "Университет" можно на платформе " Киевстар ТВ ".

А по промокоду TSNUA вам будет предоставлен бесплатный доступ на 7 дней.

Чтобы воспользоваться промокодом:

1. Загрузите приложение "Киевстар ТВ" или откройте браузер на компьютере.

2. Зайдите в приложение и введите номер телефона и пароль, который поступит в SMS.

3. Перейдите в раздел "Профиль", затем нажмите "Ввод промокода" и введите промокод TSNUA.

4. Вам предоставлен доступ к 300+ ТВ-каналам и 20 000 фильмам, сериалам и мультфильмам.



Сервис доступен на смартфонах, Smart TV, Android TV, Apple TV, планшетах и браузере на компьютере абонентам всех операторов мобильной связи Украины.

Напомним, что 2 августа определился соперник победителя пары "Заря" — "Университет" в раунде плейоф Лиги конференций. Оппонентом триумфатора дуэли между украинским и румынским коллективами станет победитель пары "Лугано" (Швейцария) — "Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль).

Читайте также:

УЕФА принял революционное решение в Суперкубке и Лиге чемпионов

Зинченко вошел в символическую сборную лучших летних трансферов АПЛ по версиям Sky Sports и ESPN

"Динамо" минимально победило "Штурм" на пути в плей-офф Лиги чемпионов