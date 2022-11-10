С Беллингемом и Кейном: сборная Англии определилась с составом на чемпионат мира-2022

Команда Гарета Саутгейта сыграет в одной группе с Уэльсом, Ираном и США.

Сборная Англии по футболу объявила заявку на матчи чемпионата мира-2022, который состоится в Катаре.

Руководитель сборной Англии Гарет Саутгейт включил 26 игроков. В заявку попали 19-летний полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем, форвард "Тоттенгема" Гарри Кейн, а также полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден.

В списке отсутствует защитник лондонского "Челси" Рис Джеймс, травмировавшийся в матче Лиги чемпионов против "Милана". Он должен полностью восстановиться уже к началу декабря и мог сыграть в составе сборной на Мундиале, однако главный тренер принял решение не брать его на мировое первенство.

Состав сборной Англии на ЧМ-2022:

Вратари : Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Аарон Рамсдейл ("Арсенал"), Ник Поуп ("Ньюкасл").

Защитники : Киран Триппьер ("Ньюкасл"), Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Кайл Уокер, Джон Стоунз (оба — "Манчестер Сити"), Бен Уайт ("Арсенал"), Гарри Магвайр, Люк Шоу ( оба – "Манчестер Юнайтед"), Эрик Дайер ("Тоттенхэм"), Конор Коуди ("Эвертон").

Полузащитники : Деклан Райс ("Вест Гэм"), Джуд Беллингем ("Боруссия" Дортмунд), Калвин Филлипс ("Манчестер Сити"), Джордан Гендерсон ("Ливерпуль"), Конор Галлахер, Мейсон Маунт (оба — "Челси").

Нападающие : Гарри Кейн ("Тоттенхэм"), Каллум Уилсон ("Ньюкасл"), Маркус Решфорд ("Манчестер Юнайтед"), Рахим Стерлинг ("Челси"), Букайо Сака ("Арсенал"), Фил Фоден, Джек Грилиш (оба – "Манчестер Сити"), Джеймс Мэддисон ("Лестер").

На чемпионате мира-2022 сборная Англии сыграет в группе с США, Уэльсом и Ираном.

ЧМ-2022 состоится с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. В матче-открытии мирового первенства сборная страны-хозяйки турнира встретится с Эквадором.

Впервые в истории Мундиаль состоится на Ближнем Востоке. Также этот ЧМ станет первым, который будет проводиться не летом, а осенью и зимой. Это связано с погодными условиями в стране-хозяйке, где температура воздуха в июне – июле достигает отметки более 40 градусов Цельсия.

Напомним, сборная Украины не сыграет на ЧМ-2022. "Сине-желтые" в финале плейоф европейской квалификации уступили Уэльсу.

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