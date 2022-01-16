С бразильскими новичками, но без Коноплянки: "Шахтер" отправился на первый сбор в Турцию

С бразильскими новичками, но без Коноплянки: "Шахтер" отправился на первый сбор в Турцию

Давид Нерес и Винисиус Тобиас вместе с "горняками" будут готовиться к весенней части сезона.

Донецкий "Шахтер" улетел на первый учебно-тренировочный сбор, который команда Роберто Де Дзерби проведет в Турции.

Итальянский наставник "горняков" взял с собой 27 футболистов. Среди тех, кто полетел в составе команды, есть зимние новички "оранжево-черных" - бразильцы Давид Нерес и Винисиус Тобиас.

Отметим, что сбор пропустят травмированные Лассина Траоре, Сергей Кривцов и Манор Соломон. Также в списке не оказалось Евгения Коноплянка.

В то же время вместе с "горняками" на сбор полетел центральный защитник из юношеской команды Марьян Фарина.

Состав "Шахтера" на первый турецкий сбор:

Вратари: Шевченко, Пузанков, Пятов, Трубин

Защитники: Додо, Витао, Марлон, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Корниенко, Бондарь, Фарина, Винисиус Тобиас

Полузащитники: Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Тете, Бондаренко, Мудрик, Патрик, Судаков, Педриньо, Нерес

Форварды: Мораес, Сикан, Фернандо

"Шахтер" завершил осеннюю часть УПЛ лидером турнирной таблицы . "Горняки" опережают "Динамо" на два балла.

. "Горняки" опережают "Динамо" на два балла. В первом матче после зимней паузы подопечные Роберто Де Дзерби 26 февраля в Харькове сыграют с "Металлистом 1925".

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