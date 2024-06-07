С Бущаном в воротах: сборная Украины назвала стартовый состав на товарищеский матч против Польши

Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.
Стал известен стартовый состав сборной Украины на товарищеский матч с Польшей, который состоится в пятницу, 7 июня, на Национальном стадионе в Варшаве.
Украина: Бущан, Миколенко, Бондарь, Таловеров, Тымчик, Сидорчук, Малиновский, Зубков, Ярмоленко, Судаков, Довбик
Запасные: Лунин, Трубин, Михайличенко, Матвиенко, Сваток, Забарный, Конопля, Степаненко, Бражко, Шапаренко, Зинченко, Мудрик, Цыганков, Яремчук, Ванат
Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени. Текстовая онлайн трансляция матча Польша – Украина доступна на нашем сайте.
Для "сине-желтых" это будет второй из трех спаррингов в рамках подготовки к Евро-2024. В первом контрольном матче сборная Украины 3 июня в Нюрнберге сыграла вничью с Германией (0:0).
Добавим, что в последнем товарищеском поединке перед чемпионатом Европы сборная Украины 11 июня встретится с Молдовой в Кишиневе. В свою очередь, поляки 10 июня в Варшаве проведут спарринг с Турцией.
Матчи финального турнира Евро-2024 пройдут в Германии с 14 июня по 14 июля.
Сборная Украины на континентальном первенстве сыграет в группе E, где ее соперниками будут Румыния, Словакия и Бельгия. Польская команда посоревнуется в квартете D против Нидерландов, Австрии и Франции.
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