С Бущаном в воротах: сборная Украины назвала стартовый состав на товарищеский матч против Польши

Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Стал известен стартовый состав сборной Украины на товарищеский матч с Польшей, который состоится в пятницу, 7 июня, на Национальном стадионе в Варшаве.

Украина: Бущан, Миколенко, Бондарь, Таловеров, Тымчик, Сидорчук, Малиновский, Зубков, Ярмоленко, Судаков, Довбик

Запасные: Лунин, Трубин, Михайличенко, Матвиенко, Сваток, Забарный, Конопля, Степаненко, Бражко, Шапаренко, Зинченко, Мудрик, Цыганков, Яремчук, Ванат

Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени. Текстовая онлайн трансляция матча Польша – Украина доступна на нашем сайте.

Для "сине-желтых" это будет второй из трех спаррингов в рамках подготовки к Евро-2024. В первом контрольном матче сборная Украины 3 июня в Нюрнберге сыграла вничью с Германией (0:0).

Добавим, что в последнем товарищеском поединке перед чемпионатом Европы сборная Украины 11 июня встретится с Молдовой в Кишиневе. В свою очередь, поляки 10 июня в Варшаве проведут спарринг с Турцией.

Матчи финального турнира Евро-2024 пройдут в Германии с 14 июня по 14 июля.

Сборная Украины на континентальном первенстве сыграет в группе E, где ее соперниками будут Румыния, Словакия и Бельгия. Польская команда посоревнуется в квартете D против Нидерландов, Австрии и Франции.

Читайте также:

Евро-2024: что нужно знать о финальном турнире чемпионата Европы по футболу

Евро-2024 по футболу: расписание и результаты всех матчей турнира

Евро-2024 по футболу: группы и турнирные таблицы