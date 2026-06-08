С чемпионом НБА: объявлен состав сборной Украины по баскетболу на матчи отбора ЧМ-2027

Святослав Михайлюк / © Associated Press

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Сборная Украины по баскетболу объявила состав на заключительные матчи основного раунда квалификации к чемпионату мира-2027 против Грузии и Дании.

Об этом сообщает Федерация баскетбола Украины.

В национальную команду возвращается баскетболист "Юты Джаз" Святослав Михайлюк, который последний раз играл за сборную еще на Евробаскете-2022.

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Отметим, что в сезоне-2023/24 Михайлюк впервые в карьере стал чемпионом НБА, выиграв титул вместе с "Бостон Селтикс".

Михайлюк стал вторым украинцем в истории, который завоевал титул чемпиона НБА. Ранее это удавалось только Станиславу Медведенко, который дважды становился чемпионом (2001, 2002) в составе "Лос-Анджелес Лейкерс".

Состав сборной Украины по баскетболу: Александр Ковляр, Денис Лукашов, Святослав Михайлюк, Егор Сушкин, Илья Тыртышник, Иван Ткаченко, Андрей Войналович, Александр Кобзистый, Даниил Шелист, Вячеслав Бобров, Артем Ковалев, Дмитрий Скапинцев, Максим Кличко, Даниил Сыпало.

Сборная Украины 19 июня начнет подготовку к заключительным матчам первого этапа квалификации ЧМ-2027. Подопечные Айнарса Багатскиса 25 июня сыграют товарищеский матч против Анголы, а 28 июня проведут контрольный поединок против Литвы.

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Матчи отбора в ЧМ-2027 против Грузии и Дании "сине-желтые" сыграют 2 и 5 июля соответственно.

После четырех туров сборная Украины с 6 очками занимает третье место в группе А.

В первых двух матчах основного раунда отбора к ЧМ-2027 наша команда победила Грузию (92:79) и обыграла Данию (88:71), а затем дважды проиграла Испании (66:86, 64:78).

Турнирная таблица группы А

1. Испания — 8 очков (4 матча)

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2. Грузия — 6 очков (4)

3. Украина — 6 очков (4)

4. Дания — 4 очка (4)

Три лучшие команды группы А выйдут во второй этап отбора, где сформируют объединенную группу с тремя лучшими сборными квартета B (Португалия, Черногория, Греция и Румыния) и разыграют три путевки на мировое первенство.

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В то же время результаты матчей первого этапа между командами, которые пройдут дальше, сохранятся.

Матчи второго этапа стартуют в августе 2026 года, а завершатся — в марте 2027-го.

Чемпионат мира с участием 32 команд состоится в августе–сентябре 2027 года в Катаре.

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