С четырьмя форвардами: "Динамо" объявило заявку на "прощальный" матч Лиги чемпионов-2021/22

Для "бело-синих" это будет последняя еврокубковая дуэль в этом сезоне.

Стала известна заявка киевского "Динамо" на завершающий, шестой, тур групповой стадии Лиги чемпионов-2021/22.

Отметим, что в этом туре действующий чемпион Украины встретится на выезде с португальской "Бенфикой", за которую выступает украинец Роман Яремчук. Как сообщает официальный сайт "бело-синих", в Португалию тренерский штаб во главе с Мирчей Луческу взял 23 исполнителя.

Так, в самолете в Лиссабон не нашлось места для польского защитника – Томаша Кендзеры. В то же время, сразу четыре нападающих заявлены на эту дуэль.

Вашему вниманию полный состав "Динамо" :

Вратари : Бойко, Бущан.

Защитники: Забарный, Караваев, Миколенко, Сирота, Тымчик, Шабанов.

Полузащитники: Андриевский, Антюх, Буяльский, Витиньо, Де Пена, Леднев, Вербич, Сидорчук, Цыганков, Шапаренко, Шепелев.

Форварды: Гармаш, Кулач, Рамирес, Шкурин.

Вместе с первой командой в Лиссабон отправился и юношеский состав украинского клуба, который проведет встречу со сверстниками из "Бенфики" в рамках Юношеской Лиги УЕФА (8 декабря в 14:00, прим.). Подопечные Игоря Костюка уже досрочно забронировали себе место в плей-офф турнира и сразятся с "орлами" за итоговую первую позицию в группе.

Поединок "Бенфика" – "Динамо" начнется 8 декабря в 22:00 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры;

Для столичного коллектива матч с португальцами не имеет никакого турнирного значения, ведь они точно будут последними в квартете. Таким образом, "Динамо" остается без еврокубковой весны. После пяти сыгранных матчей в группе в активе "Динамо" только один набранный пункт;

"Бенфика", в свою очередь, имеет пять баллов и идет третьей. В случае победы над киевлянами и невыигрыша "Барселоны" в параллельной выездной дуэли с мюнхенской "Баварией", именно португальцы выйдут в 1/8 финала самого престижного клубного турнира Европы;

В Киеве "Динамо" и "Бенфика" расписали безголевую ничью, а главный арбитр с помощью VAR отменил забитый мяч киевлян на последних минутах.

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