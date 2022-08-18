С четырьмя легионерами: стал известен стартовый состав "Днепра-1" на первый официальный матч 2022 года

Стали известны стартовые составы "Днепра-1" и кипрского АЭКа на первый матч плей-офф ранда Лиги Европы сезона-2022/23.

В четверг, 18 августа, состоится первый поединок плей-офф раунда Лиги Европы сезона-2022/23, в котором сыграют "Днепр-1" и АЭК Ларнака из Кипра.

Команды определились со стартовыми составами на матч

Днепр-1 : Да Силва, Танчик, Адамюк, Сваток, Бусанелло, Когут, Сарапий, Пурита, Пихаленок, Бланко, Довбик

АЭК : Тумпас, Росалес, Миличевич, Гонсалес, Энлезу, Ойер, Густаво, Альтман, Фарай, Лопес, Дюрчо

Встречу обслужит 41-летний немец Тобиас Штиллер. Помощниками выступят его соотечественники Эдуард Бейтингер и Кристиан Гиттельманн. Резервный арбитр – представитель Германии Мартин Петерсен.

Начало поединка – в 21:00. На нашем сайте будет доступна онлайн-видеотрансляция матча.

Напомним, что киевское "Динамо" уступило португальской "Бенфике" в первом поединке раунда плей-офф Лиги чемпионов.

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