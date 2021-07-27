С цветами и аплодисментами: украинскую медалистку Олимпиады-2020 Билодид встретили после прилета из Токио

С цветами и аплодисментами: украинскую медалистку Олимпиады-2020 Билодид встретили после прилета из Токио

Дарья положила в копилку украинской сборной на ОИ-2020 первую награду.

Во вторник, 27 июля, бронзовый призер Олимпийских игр-2020 дзюдоистка Дарья Билодид вернулась в Украину из Токио.

Встретить 20-летнюю спортсменку в аэропорту "Борисполь" пришло немало журналистов и болельщиков. Увидев Дашу, они приветствовали ее аплодисментами, а затем вручили букеты с цветами. Затем началась пресс-конференция с участием дзюдоистки.

twitter.com/UKRINFORM

twitter.com/UKRINFORM

twitter.com/UKRINFORM

twitter.com/UKRINFORM

Добавим, что после завоевания "бронзы" украинская спортсменка не сдержала эмоций и расплакалась. Смотрите яркие кадры с церемонии награждения Дарьи.

Билодид призналась, что после поражения в полуфинале "настроение было на нуле", но мама помогла ей собраться на решающую схватку за "бронзу". Позже отец и тренер спортсменки Геннадий Билодид сообщил, что Дарья решила приостановить карьеру после Игр в Токио.

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Отметим, что Билодид завоевала первую награду для сборной Украины на Олимпиаде-2020. После нее наша копилка в Токио пополнилась еще двумя медалями - "бронзу" завоевали фехтовальщик Игорь Рейзлин и стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук.

Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа.

Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Следите за результатами украинцев на Олимпиаде-2020 за 27 июля в нашей онлайн-трансляции.

В Украину возвращается наша первая медалистка Олимпийских игр в Токио Дарья Билодид

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