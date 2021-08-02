С цветами и объятиями: как одного из бронзовых призеров Олимпиады встречали в "Борисполе"

С цветами и объятиями: как одного из бронзовых призеров Олимпиады встречали в "Борисполе"

Фехтовальщик Рейзлин неделю назад в Токио завоевал третье место.

Бронзового призера Олимпиады Игоря Рейзлина цветами и объятиями встречали накануне в Бориспольском аэропорту.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 2 августа.

Фехтовальщик, который неделю назад получил в индивидуальных соревнованиях третье место, вернулся из Токио. После напряженных соревнований 36-летний спортсмен планирует немного отдохнуть в Карпатах. А дальше — снова готовиться к предстоящим поединкам. На следующие Олимпийские игры, которые состоятся через 3 года в Париже, Рейзлин тоже планирует ехать. И оттуда надеется привезти уже золото.

Напомним, на Олимпиаде в Токио сборная Украины уже завоевала одну серебряную и пять бронзовых медалей.

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На Олимпиаде-2020 честь Украины защищают 157 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах).

Новости Украины: одного из бронзовых призеров Олимпиады цветами и объятиями встречали в Борисполе

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