С Цыганковым и Сиротой: стали известны стартовые составы команд на матч "Штурм" – "Динамо"

Стали известны стартовые составы киевского "Динамо" и австрийского "Штурма" во второй поединок 3-го отборочного ранда Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Во вторник, 9 августа, "Динамо" Киев встретится с австрийским "Штурмом" в ответном матче 3-го раунда квалификации турнира.

Команды объявили стартовые составы на этот поединок.

С первых минут поединок начнет полузащитник Виктор Цыганков, пропустивший первую игру из-за повреждений.

"Динамо" : Бущан – Дубинчак, Сирота, Забарный, Кендзера – Сидорчук, Шепелев, Шапаренко – Буяльский, Цыганков – Беседин.

Запасные : Нещерет, Бойко, Овчаренко, Боль, Бурда, Тимчик, Кравченко, Караваев, Яцык, Андриевский, Гармаш, Ванат.

"Штурм" : Зибенхандль – Данте, Вютрих, Станкович, Аффенгрубер, Газибегович – Прасс, Хирлендер, Хорват – Гойлунд, Саркария.

Запасные : Шютценауэр, Джулиани, Компош, Шендль, Демаку, Ороц, Кронбергер, Ланг, Шнегг, Фусейни, Любич, Вельс.

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