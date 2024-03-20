С Цыганковым в общей группе: сборная Украины провела тренировку накануне матча с боснийцами

Сборная Украины провела тренировку накануне полуфинального матча плей-офф отбора к Евро-2024 против национальной команды Боснии и Герцеговины.

Как сообщает официальный сайт УАФ, в официальной тренировке приняли участие все 28 игроков, включая Виктора Цыганкова, чье участие в поединке с боснийцами было под вопросом из-за травмы.

В основной части вечерней сессии внимание было уделено непосредственной подготовке к завтрашнему матчу: наигровке комбинаций с заметной ротацией исполнителей. В заявку на встречу попадут 23 игрока, имена которых станут известны в день поединка.

Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится в четверг, 21 марта, в городе Зеница на стадионе "Билино Поле". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Текстовая онлайн трансляция матча Босния и Герцеговина – Украина доступна на нашем сайте.

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Если сборная Украины победит боснийцев, то 26 марта в польском Вроцлаве на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав" сыграет решающий матч за выход на чемпионат Европы против победителя пары Израиль – Исландия.

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Напомним, в случае выхода в финальный турнир Евро-2024 сборная Украины сыграет там в группе E против Бельгии, Словакии и Румынии.

Матчи финального турнира Евро-2024 с 14 июня по 14 июля 2024 года пройдут в Германии.

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