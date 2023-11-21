С дебютанткой: женская сборная Украины по биатлону объявила состав на первый этап сезона Кубка мира

Стартовый этап Кубка мира-2023/24 по биатлону начнется 25 ноября в шведском Эстерсунде.

Стало известно, в каком составе женская сборная Украины по биатлону выступит на первом этапе Кубка мира сезона-2023/24.

Как сообщил тренер команды Николай Зоц в комментарии для Суспильне Спорт, в состав украинской сборной вошли Ирина Петренко, Кристина Дмитренко, Анастасия Меркушина, Анна Кривонос, Дарья Блашко и Любовь Кипяченкова.

Отметим, что для Дмитренко это будет дебют на уровне Кубка мира. В прошлом сезоне она стала третьей на этапе Кубка IBU в женском спринте в Кенморе.

Лидер команды Юлия Джима пропустит стартовый этап Кубка мира из-за болезни и нежелания тренерского штаба форсировать ее возвращение.

Старт сезона Кубка мира в составе сборной Украины впервые за четыре года будет пропускать Елена Билосюк (Пидгрушная). Олимпийская чемпионка Игр-2014 в Сочи начнет соревновательный год на Кубке IBU.

Состав женской сборной Украины по биатлону на первый этап Кубка IBU: Ксения Приходько, Александра Меркушина, Елена Городная, Юлия Городная и Елена Билосюк.

Первый этап Кубка мира-2023/24 по биатлону начнется в субботу, 25 ноября, в шведском Эстерсунде. А стартовые гонки Кубка IBU – в четверг, 30 ноября.

Ранее сообщалось, что мужская сборная Украины по биатлону назвала состав на первый этап Кубка мира-2023/24.

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