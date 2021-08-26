С "Динамо" и "Шахтером": определились все участники группового этапа Лиги чемпионов

С "Динамо" и "Шахтером": определились все участники группового этапа Лиги чемпионов

Жеребьевка состоится 26 августа, первый тур - 14/15 сентября.

24-25 августа состоялись ответные матчи плей-офф квалификации Лиги чемпионов, по итогам которых стали известны все участники группового этапа турнира.

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В основном раунде главного клубного турнира Европы сыграют 32 клуба - 26 из них получили прямые путевки, а еще 6 пробились через квалификацию.

Украина на групповой стадии самого престижного еврокубка будет представлена двумя клубами - "Динамо" и "Шахтером". "Бело-синие" автоматически квалифицировались в групповой этап как чемпион своей страны. А "горняки" завоевали право сыграть в группе ЛЧ, пройдя в квалификации бельгийский "Генк" и французский "Монако".

Все участники группового этапа Лиги чемпионов

Испания: "Атлетико" (Мадрид), "Реал" (Мадрид), "Барселона", "Севилья", "Вильярреал"

Англия: "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Челси",

Германия: "Бавария" (Мюнхен), "РБ Лейпциг", "Боруссия" (Дортмунд), "Вольфсбург"

Италия: "Интер" (Милан), "Милан", "Аталанта" (Бергамо), "Ювентус" (Турин)

Франция: "Лилль", ПСЖ

Португалия: "Спортинг" (Лиссабон), "Порту", "Бенфика" (Лиссабон)

Россия: "Зенит" (Санкт-Петербург).

Бельгия: "Брюгге".

Украина: "Динамо" (Киев), "Шахтер" (Донецк)

Нидерланды: "Аякс" (Амстердам)

Турция: "Бешикташ" (Стамбул)

Швейцария: "Янг Бойз" (Берн)

Швеция: "Мальме"

Австрия: "Зальцбург"

Молдова: "Шериф" (Тирасполь)

Во время жеребьевки ЛЧ команды будут разделены на 8 групп по 4 команды в каждой. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала.

В одну группу не смогут попасть команды из одной страны. Также УЕФА разводит клубы из Украины и России.

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