"С днем рождения, сэр": Роналду поздравил с юбилеем знаковую фигуру в своей карьере (фото)

Португалец сделал публикацию в соцсетях.
В пятницу, 31 декабря, легендарному экстренеру "красных дьяволов" исполнилось 80 лет.
Звездный португальский форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду поздравил сэра Алекса Фергюсона с днем рождения.
В своих Instagram Stories Роналду опубликовал фото с бывшим тренером.
"С днем рождения, сэр", — подписал Роналду снимок.
- Фергюсон возглавлял "Манчестер Юнайтед" с 1986 по 2013 год.
- Именно благодаря ему в 2003 году в команде оказался Криштиану Роналду.
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