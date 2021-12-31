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"С днем рождения, сэр": Роналду поздравил с юбилеем знаковую фигуру в своей карьере (фото)

"С днем рождения, сэр": Роналду поздравил с юбилеем знаковую фигуру в своей карьере (фото)

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"С днем рождения, сэр": Роналду поздравил с юбилеем знаковую фигуру в своей карьере (фото)

AFP

Португалец сделал публикацию в соцсетях.

В пятницу, 31 декабря, легендарному экстренеру "красных дьяволов" исполнилось 80 лет.

Звездный португальский форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду поздравил сэра Алекса Фергюсона с днем рождения.

В своих Instagram Stories Роналду опубликовал фото с бывшим тренером.

© instagram.com/cristiano
instagram.com/cristiano

"С днем рождения, сэр", — подписал Роналду снимок.

  • Фергюсон возглавлял "Манчестер Юнайтед" с 1986 по 2013 год.
  • Именно благодаря ему в 2003 году в команде оказался Криштиану Роналду.

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