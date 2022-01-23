С Довбиком и Гуцуляком: "Днепр-1" отправился на первый сбор в Турцию

С Довбиком и Гуцуляком: "Днепр-1" отправился на первый сбор в Турцию

Игорь Йовичевич взял с собой 27 футболистов.

"Днепр-1" отправился на сбор в Турцию, где проведет две двухнедельные тренировочные сессии.

Наставник команды Игорь Йовичевич взял с собой 27 футболистов.

Первый сбор пройдет с 23 января по 6 февраля, и на нем запланировано три спарринга. 28 января "Днепр-1" сыграет с болгарским "Бероем", 4 февраля – с черногорским "Дечичем", а соперник на 5 февраля уточняется.

Состав "Днепра-1" на первый турецкий сбор:

Вратари : Валентин Кожокару, Валерий Юрчук, Мирослав Зновенко, Яков Кинарейкин.

Защитники : Владимир Адамюк, Роман Вантух, Никита Кравченко, Сергей Логинов, Валерий Лучкевич, Нельсон Монте, Александр Сваток, Богдан Чалый.

Полузащитники : Алексей Гуцуляк, Невен Джурасек, Франсиско Ди Франко, Даниил Игнатенко, Игорь Когут, Александр Назаренко, Александр Пихаленко, Билл, Валентин Рубчинский, Максим Соловьев, Егор Ярмолюк.

Форварды : Марк Гуаль, Артем Довбик, Иван Демиденко, Даниэль Кивинда.

"Заря" завершила осеннюю часть УПЛ на третьем месте турнирной таблицы.

В первом матче после зимней паузы подопечные Йовичевича 27 февраля сыграют с "Десной".

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