С Довбиком и Гуцуляком: "Днепр-1" отправился на первый сбор в Турцию

Игорь Йовичевич взял с собой 27 футболистов.
"Днепр-1" отправился на сбор в Турцию, где проведет две двухнедельные тренировочные сессии.
Наставник команды Игорь Йовичевич взял с собой 27 футболистов.
Первый сбор пройдет с 23 января по 6 февраля, и на нем запланировано три спарринга. 28 января "Днепр-1" сыграет с болгарским "Бероем", 4 февраля – с черногорским "Дечичем", а соперник на 5 февраля уточняется.
Состав "Днепра-1" на первый турецкий сбор:
Вратари : Валентин Кожокару, Валерий Юрчук, Мирослав Зновенко, Яков Кинарейкин.
Защитники : Владимир Адамюк, Роман Вантух, Никита Кравченко, Сергей Логинов, Валерий Лучкевич, Нельсон Монте, Александр Сваток, Богдан Чалый.
Полузащитники : Алексей Гуцуляк, Невен Джурасек, Франсиско Ди Франко, Даниил Игнатенко, Игорь Когут, Александр Назаренко, Александр Пихаленко, Билл, Валентин Рубчинский, Максим Соловьев, Егор Ярмолюк.
Форварды : Марк Гуаль, Артем Довбик, Иван Демиденко, Даниэль Кивинда.
- "Заря" завершила осеннюю часть УПЛ на третьем месте турнирной таблицы.
- В первом матче после зимней паузы подопечные Йовичевича 27 февраля сыграют с "Десной".
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