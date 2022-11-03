С Довбиком и Пихаленком: "Днепр-1" объявил стартовый состав на заключительный матч группы Лиги конференций

Стали известны стартовые составы на матч 6 тура групповой стадии Лиги конференций между "Днепром-1" и нидерландским АЗ.

В четверг, 3 ноября, "Днепр-1" сыграет против нидерландского АЗ в рамках заключительного тура группового этапа Лиги конференций сезона-2022/23.

Команды определились со стартовыми составами на матч.

В стартовом составе "Днепра-1" выйдет Александр Пихаленок – автор единственного гола команды в матче против "Аполлона", подарившего ей путешествие в плей-офф Лиги конференций.

"Днепр-1": Валеф, Бузанелло, Сарапий, Сваток, Адамюк, Бабенко, Рубчинский, Амаш, Пихаленок, Назаренко, Довбык;

Запасные: Рыбак, Кинарейкин, Юрчук, Кононов, Логинов, Когут;

АЗ: Верхюлст, Хацидиакос, Бейкема, Деккер, Керкез, Райндерс, Де Вит, Класси, Сугавара, Одгор, Карллсон;

Запасные: Виндаль-Йенсен, Вестервелд, Павлидис, Коопмейнерс, Бараси, Мирон ван Бредероде, Лахдо, Базур, Бюрмеэстер, Мес де Вит.

Матч АЗ – "Днепр-1" начнется в 19:45 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция поединка.

Днепрянам нужна победа для того, чтобы обойти АЗ в турнирной таблице. Добавим, что в матче первого тура "Днепр-1" минимально уступил нидерландский коллектив — 0:1.

Перед заключительным туром "Дніпро-1" с 10 очками находится на втором месте турнирной таблицы группы E. АЗ лидирует с 12 баллами. Кипрский "Аполлон" (4) и лихтенштейнский "Вадуц" (2) уже упустили шансы на продолжение борьбы в еврокубках.

В параллельном матче "Аполлон" будет принимать "Вадуц". Эта встреча также начнется 3 ноября в 19:45 по киевскому времени.

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