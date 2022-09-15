С Довбиком на острие: "Днепр-1" назвал стартовый состав на второй матч в Лиге конференций

Днепровский "Днепр-1" объявил стартовый состав на поединок 2-го тура групповой стадии Лиги конференций сезона 2022/23 с кипрским "Аполлоном".

Стал известен стартовый состав "Днепра-1" на матч 2-го тура групповой стадии Лиги конференций сезона-2022/23 против кипрского "Аполлона".

"Днепр-1": Валеф, Адамюк, Сваток, Сарапий, Бузанелло, Бабенко, Рубчинский, Гуцуляк, Пихаленок, Амаш, Довбик

Также известен стартовый состав кипрского коллектива на поединок против днепровского клуба.

"Аполлон": Йованович, Панайоту, Пейберн, Роберж, Алисами, Кириаку, Коль, Шахар, Ба, Хаммас, Питтас

Матч пройдет в городе Никосия на стадионе ГСП. Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:45 по киевскому времени. Текстовая онлайн трансляция игры доступна на нашем сайте.

В другом противостоянии группы "Вадуц" (Лихтенштейн) отправится в гости к нидерландскому АЗ. Эта игра также начнется 15 сентября в 19.45 по киевскому времени.

Поединки 3-го тура группового этапа Лиги конференций состоятся 6 октября: "Днепр-1" - "Вадуц", АЗ - "Аполлон".

Добавим, что в первом туре группового этапа Лиги конференций днепровский клуб минимально уступил АЗ (0:1). В свою очередь "Аполлон" расписал безголевую ничью с "Вадуцом" (0:0).

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