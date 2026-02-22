С двумя рекордами: Норвегия досрочно выиграла медальный зачет Олимпиады-2026

Сборная Норвегии по лыжным гонкам / © Associated Press

Сборная Норвегии досрочно выиграла медальный зачет зимних Олимпийских игр-2026.

Перед последним соревновательным днем Олимпиады-2026 норвежцы имеют в своей копилке 18 золотых наград и недостижимы по этому показателю для ближайших преследователей — США (11 золотых медалей), Нидерландов (10) и Италии (10).

В последний день соревнований, 22 февраля, американцы теоретически могут выиграть лишь 4 "золота", а значит точно не догонят норвежцев.

Для Норвегии это четвертая подряд победа в медальном зачете зимних Олимпийских игр. Последний раз норвежцы не выигрывали его в 2010 году — тогда заняли четвертое место.

Норвегия выиграет медальный зачет Олимпиады-2026 с двумя рекордами — по количеству "золота" (18) и общему количеству наград (40).

Отметим, что треть золотых медалей норвежцев на ОИ-2026 (шесть) выиграл легендарный лыжник Йоханнес Клебо, который является абсолютным рекордсменом зимних Олимпиад по количеству золотых медалей — 11.

Медальный зачет Олимпиады-2026

Медальный зачет Олимпиады-2026 / Суспільне Спорт

Зимние Олимпийские игры-2026 продолжаются с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляли 46 атлетов, которые боролись за медали в 11 видах спорта. "Сине-желтые" завершили выступления на этих Играх без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали — фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.