С Джимой и Пидручным: сборная Украины по биатлону назвала состав на второй этап Кубка мира

Стало известно, кто представит сборную Украины на втором этапе Кубка мира по биатлону сезона-2023/24, который будет принимать австрийский Хохфильцен.

Как сообщает Суспильне Спорт, в составе женской сборной произойдут два изменения по сравнению со стартовым этапом Кубка мира в шведском Эстерсунде.

В состав "сине-желтых" войдет Елена Городная, которая начала нынешний сезон на Кубке IBU. Также откроет для себя биатлонный сезон лидер сборной Юлия Джима, пропустившая этап в Эстерсунде из-за болезни.

А вот Дарья Блашко и Любовь Кипьяченкова, которые соревновались на Кубке мира Эстерсунде, следующий этап проведут на Кубке IBU.

Состав женской сборной Украины по биатлону на второй этап Кубка мира: Юлия Джима, Ирина Петренко, Кристина Дмитренко, Анна Кривонос, Анастасия Меркушина и Елена Городная.

В составе мужской сборной произойдут сразу три изменения по сравнению со стартовым этапом сезона-2023/24. К команде присоединится капитан Дмитрий Пидручный, пропустивший гонки в Эстерсунде из-за травмы.

Зато сразу два биатлониста, которые начали сезон на Кубке мира, второй этап проведут на Кубке IBU. Это Богдан Цымбал и Денис Насыко.

Состав мужской сборной Украины по биатлону на второй этап Кубка мира: Антон Дудченко, Артем Тищенко, Артем Прима, Тарас Лесюк и Дмитрий Пидручный.

Второй этап Кубка мира-2023/24 по биатлону в Хохфильцене продлится с 8-го по 10 декабря. В программу соревнований войдут спринты, гонки преследования и классические эстафеты.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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