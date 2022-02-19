С экспериментальным составом: "Шахтер" завершил ничьей подготовку к весенней части УПЛ

Команды сыграли два тайма по полчаса.
Донецкий "Шахтер" провел последний контрольный спарринг на втором тренировочном сборе в Турции. Соперником команды Роберто Де Дзерби стала латвийская "Рига".
Поединок завершился безголевой ничьей — 0:0.
Команды провели спарринг в укороченном формате – было сыграно два тайма по 30 минут каждый.
В матче принял участие зимний новичок "горняков" Давид Нерес, а также ряд молодых футболистов, среди которых Андрей Булеза, Марьян Фарина и Владислав Погорелый.
За Ригу с первых минут вышли сразу три украинца — Владлен Юрченко, Александр Филиппов и Юрий Вакулко.
- "Шахтер" завершил осеннюю часть УПЛ лидером турнирной таблицы. "Горняки" опережают "Динамо" на два балла.
- В первом матче после зимней паузы подопечные Роберто Де Дзерби 26 февраля в Харькове сыграют с "Металлистом 1925".
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