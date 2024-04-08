С "Эвертона" снова сняли очки в АПЛ за нарушение финансового фейр-плей

Клуб Миколенко был наказан снятием еще двух зачетных баллов.

"Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко лишили еще двух очков в турнирной таблице английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24 за нарушение правил финансового фейр-плей.

Об этом сообщается на официальном сайте АПЛ.

Штраф, наложенный независимой комиссией, в которую АПЛ направила "Эвертон" в январе, является вторым в этой кампании для "ирисок" и касается трехлетнего отчетного периода, который заканчивается сезоном-2022/23.

Отметим, что в ноябре прошлого года "Эвертон" лишили 10 очков в АПЛ за нарушение правил финансового фейр-плей. Однако мерсисайдский клуб подал апелляцию, которую частично удовлетворили и вернули "ирискам" 4 балла.

Таким образом, в этом сезоне "Эвертон" суммарно был оштрафован на 8 очков. После последнего наказания команда Шона Дайча имеет в своем активе 27 баллов и опустилась на 16-е место в АПЛ, что на два пункта выше зоны вылета.

Следующий матч "Эвертон" проведет 15 апреля на выезде против "Челси" в рамках чемпионата Англии.

Напомним, "Эвертон" – не единственный клуб АПЛ, с которого в этом сезоне были сняты очки за нарушение финансового фейр-плей. "Ноттингем" наказали на четыре балла.

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