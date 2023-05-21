С флагом Украины в ринге: яркие фото боя Ломаченко за звание "абсолюта"

Василий вышел на оглашение результатов поединка с сине-желтым флагом.
Украинский боксер легкого веса Василий Ломаченко в напряженном бою проиграл американцу Девину Хейни и не смог стать абсолютным чемпионом мира в легком весе.
Титульный поединок с участием украинца состоялся в ночь на 21 мая на арене MGM Grand в Лас-Вегасе.
Боксеры прошли полную дистанцию из 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу представителю США: 116-112, 115-113, 115-113.
Отметим, что на оглашение результатов боя уроженец Белгород-Днестровского вышел в ринг с флагом Украины. А боксировал он в шортах с сине-желтым флагом.
Вашему вниманию яркие фотографии поединка между Ломаченко и Хейни.
Таким образом, Хейни защитил все пояса легкого дивизиона от посягательств Ломаченко. Теперь в послужном списке 24-летнего американца 30 побед (15 – нокаутом) в 30 поединках на профиринге.
Для Ломаченко это был первый бой с октября прошлого года. Тогда Василий одержал победу над американцем Джемейном Ортисом. Ради того боя он покинул территориальную оборону и уехал из Украины, где находился с начала полномасштабной войны с российскими оккупантами. На счету 35-летнего украинца 17 побед (11 – нокаутом) и 3 поражения на профессиональном ринге.
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