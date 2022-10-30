С гематомой под глазом и флагом Украины: яркие фото победного возвращения Ломаченко в ринг

Теперь Василия ждет бой за все чемпионские пояса в легком весе.

Украинский боксер легкого веса Василий Ломаченко победил американца Джемейна Ортиса. Поединок прошел на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

Напряженное противостояние продолжалось все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно присудили победу Ломаченко: 115-113, 116-112, 117-111.

Возвращение в ринг после почти годового перерыва далось украинцу совсем не просто. Уже после стартового раунда соперник набил Василию гематому под правым глазом. Однако наш соотечественник мужественно держал удары и активно работал первым номером, что в итоге вылилось в справедливую победу.

Праздновал свою победу Ломаченко с флагом Украины в ринге. Ради этого боя Василий покинул территориальную оборону и уехал из Украины, где находился с начала полномасштабной войны с российскими оккупантами.

Вашему вниманию яркие фотографии поединка между Ломаченко и Ортисом, который состоялся в США.

Ожидается, что уже в следующем поединке Ломаченко будет боксировать с Девином Хейни за звание абсолютного чемпиона мира в легком дивизионе. Ранее американец согласился дать украинцу титульный бой после того, как защитил титулы в реванше с австралийцем Джорджем Камбососом.

На счету 34-летнего Ломаченко 17 побед (11 - нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге. Он владел поясами WBC, WBA Super и WBO в легком весе, пока в октябре 2020 года не потерял их, проиграв американцу Теофимо Лопесу.

В активе 26-летнего Ортиса 16 побед (8 - нокаутом), одна ничья и одно поражение.

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