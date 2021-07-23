С гигантским фейерверком и практически без зрителей: как стартовали Олимпийские Игры в Токио

С гигантским фейерверком и практически без зрителей: как стартовали Олимпийские Игры в Токио

Олимпийские игры до последнего были под угрозой отмены.

Самое громкое спортивное событие года стартовало в Японии. С опозданием на год, на фоне протестов против проведения, но — 32-е летние Олимпийские Игры таки начались. Церемония открытия состоялась на стадионе в Токио — практически без зрителей. Такими будут и все последующие соревнования. В Японию съехались более 11 тысяч атлетов со всего мира. Среди них полторы сотни украинцев.

О том, на какие достижения рассчитывают наши спортсмены в Японии — 23 июля говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Гигантским фейерверком началась церемония открытия Олимпийских Игр в Токио. На трибунах — около тысячи официальных лиц. Они и практически единственные зрители. Среди них — император Японии Нарухито, президент Франции Эммануэль Макрон, первая леди США Джил Байден. Но главные здесь — спортсмены, которые проходят по арене под национальными флагами. Сине-желтый флаг пронесли наши чемпионы Елена Костевич и Богдан Никишин. Обычно на таких церемониях украинские олимпийцы идут в конце, ведь страны выстраивают по алфавиту. Впрочем, на этот раз азбука — японская. Поэтому наши были ближе к началу.

На этих Олимпийских играх Украина рассчитывает на полтора десятка медалей — заявил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт. Главное, говорит, преодолеть волнение.

"Мы прогнозируем, что наши все спортсмены, которые в мировом рейтинге были лучшие, чтобы они выдержали натиск психологический. Сейчас все способны и способны бороться за награды. Нужно выдержать этот такой нервный нажим на каждого и идти к победе", — отметил он.

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"Верю, что в стране восходящего солнца засияют яркие украинские звезды. И верю, что вы подарите нам то, что дороже золота, серебра и бронзы. Это — эмоции от победы, гордость быть украинцем", — сказал он.

Между тем протесты против соревнований с требованием их отменить — не стихали в Токио до последнего момента. Ведь по соцопросам, большинство японцев — против проведения Олимпиады из-за страха перед распространением COVID-19.

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Сотни людей собрались прямо под Олимпийским стадионом и митинговали даже во время церемонии открытия соревнований. Не обошлось и без толкотни с полицией.

Впрочем, немало японцев с нетерпением ждали начала соревнований. Утром под Олимпийским стадионом выстроилась очередь из желающих сфотографироваться с пятью кольцами, которые установили перед входом. Люди пришли сюда несмотря на жару — плюс 33, которая держится в городе.

Олимпийские игры до последнего были под угрозой отмены — даже за сутки до начала организаторы не исключали такую возможность. Однако, хотя сегодня утром количество положительных тестов на COVID-19 в Олимпийской деревне уже перевалило за сотню, в Японии решили, что соревнования состоятся.

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