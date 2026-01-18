С громким скандалом в финале: определился победитель Кубка африканских наций

Сенегал – Марокко / © Associated Press

Сборная Сенегала стала победителем Кубка африканских наций-2025. В финальном матче турнира "Львы Теранги" обыграли Марокко по итогам экстра-таймов – 1:0 .

Решающий поединок за трофей состоялся 18 января на арене "Stade Prince Moulay Abdallah" в марокканском городе Рабат.

В основное время встречи команды голов не забивали. В компенсированное ко второму тайма время, при счете 0:0, разразился громкий скандал. Сначала на 90+3-й минуте Сенегал забил после подачи с углового, однако арбитр не засчитал гол из-за нарушения правил.

На 90+8-й минуте рефери назначил крайне спорный пенальти в ворота Сенегала. Это возмутило главного тренера сенегальцев и он забрал команду с поля.

Однако звездный форвард сенегальской сборной Садио Мане уговорил партнеров по команде вернуться на поле и продолжить игру. В то же время, полузащитник марокканцев Браим Диас не реализовал пенальти, пробив паненкой по центру ворот, где остался стоять голкипер Сенегала. Следовательно, счет остался 0:0 и игра перешла в экстра-таймы.

Там сенегальцы вырвали победу – на 94-й минуте решающий гол забил Пап Гуйе.

Для сборной Сенегала это вторая в истории победа на Кубке Африки и первая с 2021 года.

Обладателем бронзовых наград турнира стала Нигерия, которая в матче за третье место в серии пенальти одолела Египет (0:0, пен. 4:2).

Напомним, что в финале прошлого розыгрыша Кубка африканских наций сборная Кот-д'Ивуара одолела Нигерию со счетом 2:1.

Рекордсменом по победам на Кубке Африки является сборная Египта, которая выигрывала этот турнир семь раз (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010).

Ранее сообщалось, что правительство африканской страны распустило футбольную сборную после провала на КАН-2025.